Hausse du prix des carburants : pourquoi le bioéthanol est-il introuvable en Belgique ?

Les producteurs belges produisent 600 millions de litres d’éthanol par an. 200 millions sont utilisés dans l’E10, ou l’euro 95, qui contient 10% d’éthanol. Le reste est exporté. Une décision politique, pour une raison essentielle, selon Francesco Contino, professeur à l’Ecole polytechnique de l’UCLouvain : le profil agricole belge, très différent de celui de la France. Pour nourrir nos voitures, il faut des terres agricoles. En Belgique, les céréales utilisées pour la production sont européennes.

En Belgique, si on regarde la production du bioéthanol, beaucoup de ce bioéthanol est produit à partir de céréales qui viennent d’ailleurs.

"En France, on peut produire beaucoup plus au niveau agricole qu’en Belgique. L’E85 permet d’avoir un produit qui exploite ces produits agricoles localement, et qui est une manière pour les politiques de financer une partie de cette agriculture parfois en souffrance." Contrairement à la Belgique: "En Belgique, si on regarde la production du bioéthanol, beaucoup de ce bioéthanol est produit à partir de céréales qui viennent d’ailleurs, pas de Belgique. Ce serait presque financer une agriculture ailleurs. Ça n’aurait pas beaucoup de sens de le favoriser politiquement."