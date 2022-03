Hausse du prix des carburants : l’avantage est plus important pour celles et ceux qui bénéficient d’une carte essence

Voilà une question à laquelle il n’est pas facile de répondre, car cela dépend de nombreux paramètres. Par exemple, le nombre de kilomètres parcourus sur une année, le type de voiture, le type de carburant ou encore la consommation moyenne.

Le journal De Standaard a fait un calcul rapide qui montre que pour une voiture de société qui parcourt 28.000 kilomètres par an (une moyenne communiquée par le SPF Mobilité), avec une consommation moyenne de six litres de diesel aux 100 kilomètres, la carte carburant donne un cadeau supplémentaire de 840 € sur un an. Un avantage sérieux, mais non taxé.

Pour Isabelle Caluwaerts, "outre le coût que cela peut représenter pour l’employeur qui met ce type d’avantages à disposition, dans le chef du travailleur, l’avantage réellement perçu par le travailleur est beaucoup plus important que, par exemple, il y a deux ans ou un an. Mais par contre, l’imposition reste basée sur cette évaluation forfaitaire et cet ATN (Avantage de Toute Nature) forfaitaire qui, lui, ne bouge pas".

Il n’y a donc pas de taxation complémentaire pour cet avantage de toutes natures sous stéroïdes, mais bel et bien un coût supplémentaire pour l’entreprise, car finalement c’est elle qui va payer la facture aux distributeurs de carburant avec laquelle elle a un contrat.

Pas de surprise, on retrouve les grands noms du secteur comme Total Energy, Texaco, Esso ou encore Shell. Étant donné les volumes que ces entreprises espèrent vendre via les cartes carburants, elles proposent évidemment une ristourne sur le prix au litre. Stéphane Hougardy, du site carbu.com estime qu’effectivement il est "intéressant pour l’employeur ou la personne qui met à disposition les cartes, de passer par cet acteur-là".