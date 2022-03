Hausse du prix de l’énergie : "Une journée de travail, c’est 10% de mon salaire qui passe dans le carburant"

Le couple touche pourtant mensuellement un revenu de près de 5000 euros net par mois avec les allocations familiales. Malgré cela, "cette semaine, pour la première fois de ma vie, je n’ai pas fait le plein. J’ai mis seulement 20 ou 30 litres parce que sinon c’est ingérable", explique ce quadragénaire.

Et si aujourd’hui, il parvient à maintenir la tête hors de l’eau, il redoute le renouvellement de son contrat énergie prévue au mois de juin : "Si on m’augmente de 100 ou 200 euros par mois en plus d’électricité et si les prix des carburants continuent à augmenter, ça ne va pas être possible ! Je vais devoir dire à ma femme, qui touche un plus bas salaire que moi, d’arrêter de travailler, et on va revendre une voiture. Et si cela continue, je vais devoir aussi changer de métier !"

Des frais de distribution trop importants ?

Sébastien, lui, ne souffre pas autant de cette hausse des prix de l’énergie, même si sa facture (gaz et électricité) est passée de 1300 à 2600 euros, à consommation égale. Sa provision mensuelle est d’ailleurs passée de 96 à 175 euros par mois et il s’attend "à devoir repayer certainement plus que 1000 euros en plus des 175 euros par mois à la fin de la facturation".

S’il s’en sort bien, c’est parce que cet employé dans le secteur aéroportuaire vit en ville et qu’il fait très attention à sa consommation : "Nous sommes des petits consommateurs en gaz. Nous consommons l’équivalent d’un tiers de ce que les gens consomment en moyenne. Nous sommes quatre dans le ménage, mais en termes de consommation énergétique, nous sommes considérés comme un ménage d’une personne".