Hausse des ventes de bougies dans les magasins : un effet collatéral de la crise énergétique ?

Pas forcément… Si la demande de bougies semble bel et bien en augmentation actuellement, c’est aussi et surtout dû à l’arrivée de l’automne, des journées plus sombres et plus froides. La bougie est synonyme de lumière douce et confortable. Mais la chaleur de la bougie reste avant tout psychologique. On ne peut pas vraiment compter sur les bougies pour faire de vraies économies de gaz ou d’électricité.