Hausse des températures : le bourdon se sent de moins en moins chez lui en Europe

Cette étude vient conforter une recherche menée par une équipe canadienne et publiée en 2020 dans la revue Science : les chercheurs avaient pris en compte 66 espèces de bourdons en Europe et en Amérique du Nord, sur la période entre 1901 et 1974, puis 2000-2014. Ils avaient constaté que dans la période plus récente, la probabilité de voir un lieu occupé par les bourdons était plus faible de 17% en Europe.

La fréquence croissante des températures plus élevées prédit le risque d’extinction locale des espèces, les chances de coloniser une nouvelle zone et l’évolution de la richesse en espèces.

Les chercheurs canadiens concluaient déjà que ce mécanisme pouvait contribuer à la perte de biodiversité de manière générale.

"Malheureusement, les solutions sont connues", résume Simon Dellicour (ULB – KU Leuven) : "Il faut continuer les politiques d’atténuation de l’impact du changement climatique ainsi que de l’activité humaine sur la destruction de l’habitat de ces pollinisateurs."