Hausse des taux d’intérêt par la banque centrale européenne, n’est-ce pas criminel ?

Si vous voulez savoir si les taux d’intérêt, du moins ceux à court terme, vont baisser, ne vous faites aucune illusion. Ce n’est pas avant 2024 pour la zone euro. Et si je suis aussi sûr de moi, alors qu’en matière de prévisions financières, c’est plutôt la prudence qui prime. C’est parce que, ce jeudi, la Banque centrale européenne n’a donc pas hésité à augmenter pour la 10ᵉ fois, en un peu plus d’un an, son taux d’intérêt principal.

Elle a provoqué 10 hausses de taux d’intérêt de notre Banque centrale européenne en un peu plus de 18 mois environ, qui est désormais fixé à 4%, son plus haut niveau historique depuis 2000. J’ai dit que la Banque centrale européenne n’a pas hésité à encore augmenter ses taux d’intérêt, au lieu de se calmer, de se mettre en mode pause. J’en parle, parce que le mandat de la Banque centrale européenne, il est clair, il est supposé lutter contre l’inflation en zone euro dès qu’elle dépasse les 2% en moyenne. Or, justement, les prévisions pour la zone euro montrent que même si l’inflation n’est plus à 10% comme en 2022, mais elle reste encore trop élevée autour des 5% en 2023 et sans doute autour des 3% en 2024. Et donc, la Banque centrale européenne fait ce qu’elle estime devoir faire, c’est-à-dire augmenter les taux d’intérêt pour refroidir encore plus l’inflation. Alors vous me direz qu’elle est dans son rôle ? Ça dépend, beaucoup d’économistes estiment que cette hausse des taux de ce jeudi, c’était la hausse de trop. Pourquoi ? Mais parce qu’il n’y a pas que l’inflation qui compte dans la vie. La croissance, elle, est aussi très importante. Or, justement, en raison de toutes ces hausses de taux d’intérêt, on voit bien qu’en Europe, la croissance, elle est en train de caler. Et donc la vraie question débattue en ce moment entre les économistes, c’est fallait-il vraiment encore augmenter les taux d’intérêt pour faire baisser l’inflation alors que les signes d’une éventuelle récession sont à nos portes, en tout cas pour 2024 ?