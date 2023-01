Hausse des tarifs à la SNCB - Une hausse tarifaire mais pas d'amélioration du service, selon le CNT et le CCE

Ces derniers soulignent également les conséquences financières de la majoration tarifaire des abonnements domicile-travail pour les employeurs et les travailleurs. Les employeurs appliquant le système 80/20 (c'est-à-dire le système dans lequel 80% du prix de l'abonnement est pris en charge par l'employeur, les 20% restants étant à charge des autorités fédérales) pour offrir à leurs travailleurs la gratuité des déplacements domicile-travail en train devront payer 9,73 % en plus que l'année dernière pour les abonnements de ces travailleurs.

Les travailleurs éligibles au remboursement complet grâce à ce système 80/20 (ils représentent près de 7 travailleurs sur 10 dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs), eux, ne remarqueront pas l'augmentation tarifaire des abonnements domicile-travail.

En revanche, les travailleurs ayant droit à un remboursement partiel de leurs déplacements domicile-travail effectués en train, dont le montant a été fixé dans la CCT 19/9 (2 travailleurs sur 10 dans les entreprises comptant plus de 100 travailleurs), devront payer 40,43% du prix de leur abonnement de leur poche, contre 34,65 % en 2022. Les Conseils plaident donc pour l'extension du système 80/20 aux abonnements combinés SNCB/De Lijn et SNCB/TEC afin de "contribuer à une plus grande multimodalité". Par ailleurs, ils demandent que la SNCB lance le plus rapidement possible des abonnements flexibles (destinés aux travailleurs qui se rendent sur leur lieu de travail 2 à 3 jours par semaine), à la fois intéressants sur le plan financier et faciles d'utilisation pour le navetteur.