Hausse des réservations pour les vacances d'hiver, constatent TUI et Brussels Airlines

Cette tendance du last minute s'illustre d'ailleurs avec une "forte augmentation des réservations" pour les citytrips, comparé à 2021. Notamment pour Londres. "Le Brexit n'impacte plus la décision des Belges et Londres séduit par son ambiance de fêtes particulière", remarque TUI. Le tour-opérateur souligne également que les Belges ont opté pour des déplacements en semaine, "au détriment des week-ends des vacances pendant lesquels tombent Noël et le nouvel an."

La hausse des déplacements en avion en cette fin d'année est confirmée par Brussels Airlines, qui s'apprête à transporter quelque 270.000 personnes entre le 24 décembre et le 8 janvier. La compagnie aérienne enregistre ainsi une augmentation de 28% de réservations par rapport à l'année dernière. Là aussi, l'Espagne arrive en tête des pays du Vieux Continent les plus plébiscités, alors que New York (États-Unis) est la destination la plus populaire hors Europe.