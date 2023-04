Hausse des prix : quel impact sur les séjours proposés par les tour-opérateurs ?

L’ABTO regroupe 85% des tours-opérateurs du pays. Elle a comparé le prix payé par les Belges lors d’une réservation effectuée en janvier 2023 avec le prix des réservations passées à la même période l’an dernier. Pierre Fivet, porte-parole : Notre étude montre que le prix d’un forfait de voyage (avion + hôtel) n’a augmenté que de 9% en 12 mois. Les gens qui réservent leur voyage eux-mêmes paient quant à eux 16% de plus que l’an dernier. Nous avons choisi de ne pas comparer les seuls prix des billets d’avion : trop de paramètres entrent en compte, ce qui rend l’exercice quasi impossible à nos yeux.

Le leader du marché belge partage le constat posé par l’ABTO, et l’applique même aux seuls prix des billets d’avion. "On peut dire que le prix du billet d’avion suit plus ou moins l’inflation" note Piet Demeyere, porte-parole de TUI, qui emploie 2000 personnes et combine les activités de tour-opérateur et de compagnie aérienne. "Le marché reste soumis à la loi de l’offre et de la demande. Notre intérêt est de remplir les avions au maximum. Notre bénéfice dépend bien davantage du taux d’occupation des avions que du prix du billet individuel. En ce sens, nous devons garantir des prix attractifs. "

Cette logique "charter" (TUI possède 33 avions) et les chiffres qui en découlent sont difficilement transposables aux réalités vécues par les agences de voyages, soumises aux fluctuations incessantes des prix du marché. Plusieurs agences brabançonnes observent des augmentations tarifaires des prix des vols bien au-delà des chiffres avancés par TUI et l’ABTO.