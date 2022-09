Hausse des prix : pourquoi faire ses achats en France est de plus en plus intéressant ?

Même si à l’avenir, l’écart de prix entre la Belgique et les pays voisins était à nouveau amené à se réduire, notre pays serait, malgré tout, toujours plus cher à cause des coûts de fonctionnement. "Avec les régions, avec les langues etc, c’est très compliqué de gérer un parc de magasins en Belgique, donc ce sera toujours plus cher", analyse Pierre-Alexandre Billiet, expert en marketing. Il évalue "le surcoût structurel" en Belgique à 5 à 7%.

Il y a d’abord l’étroitesse du pays. "Cela veut dire qu’on a des volumes d’achat moins grands que la France. Un Colruyt ou même un Carrefour Belgique qui va acheter chez Coca-Cola va payer tout simplement plus cher qu’un Carrefour France qui achète des volumes plus importants", explique Pierre-Alexandre Billiet.

S’ajoute à cela la complexité linguistique belge. L’étiquetage des produits se fait en trois langues. "Ce n’est pas nécessairement le coût de l’étiquette qui fait la différence, mais de cette manière-là le marché s’isole", poursuit Pierre-Alexandre Billiet. Le pays est isolé car aucun autre pays voisin n’applique ces trois langues simultanément. "Un pays isolé aura toujours des prix plus chers parce que cette complexité régionale politico-linguistique est aussi une opportunité commerciale pour les fournisseurs d’appliquer des prix différents, souvent plus élevés", ajoute l’expert en marketing.

Autre raison aux prix plus élevés en Belgique, le coût du travail. Selon Gondola, à emploi comparable, le coût salarial est 21% moins élevé aux Pays-Bas. En France, l’écart serait un peu moindre, mais quand même de l’ordre de 13 à 15%.