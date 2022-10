Hausse des prix pour l’acquisition d’une seconde résidence en Ardenne

La Fédération du Notariat (Fednot) a analysé l’activité immobilière et les prix dans une vingtaine de communes de l’Ardenne qui attirent particulièrement les acheteurs en quête d’une seconde résidence.

Sur les six premiers mois de l’année, l’Ardenne n’a pas échappé à la tendance observée au niveau national qui est plutôt à la baisse, mais cela, après une année 2021 exceptionnelle. Malgré ça, certaines communes ardennaises restent très prisées par les acheteurs flamands.

Les communes qui ont la cote

Au 1e semestre 2022 donc, le top 5 des communes les plus populaires aux yeux des Flamands était dans l’ordre : Rendeux (63%), Gedinne (41,2%), Vresse-sur-Semois (40%), Houffalize (33,3%) et Durbuy (32,4%).

Cet attrait des investisseurs, on le constate sur les prix qui augmentent. Une seconde résidence coûte aujourd’hui 28% de plus qu’il y a 5 ans. Il faut, bien sûr, tenir compte de l’inflation mais, même avec ce facteur, la hausse réelle est de 13% soit 1% de plus qu’un niveau national et beaucoup plus qu’au niveau wallon.