Si les conséquences se font fortement sentir sur l’activité immobilière, il y a "pour l’économie dans son ensemble […] des décalages typiques dans la transmission monétaire [faisant que] l’essentiel de l’impact de notre resserrement ne devrait se matérialiser qu’au cours de cette année et au-delà", a ajouté le banquier central. Par voie de conséquence, la BCE va observer les données économiques à venir "pour déterminer le niveau et la durée appropriés d’une politique monétaire restrictive", a-t-il ajouté. Après avoir relevé ses taux d’intérêt d’un total de 4,5 points de pourcentage depuis juillet 2022, l’institut est encore loin d’ouvrir le débat sur une possible baisse de ces derniers.