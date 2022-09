Hausse des prix, inflation, mouvements sociaux : une fois la Reine enterrée, le Royaume-Uni face à la réalité de la crise économique

Le décès de la reine Elizabeth II l’a un peu occulté mais le Royaume-Uni est actuellement en plein marasme socio-économique. La crise économique, provoquée par le coronavirus et la guerre en Ukraine, a un impact énorme outre-Manche, où de nombreux mouvements sociaux ont éclaté. Le pays a connu une des plus fortes chutes du pouvoir d’achat depuis la guerre, les salaires stagnent et l’inflation atteint des records, pas loin de 10%.

Alors que les funérailles l’Elizabeth II ont lieu aujourd’hui, les Britanniques n’ont pas la tête à penser économie. Mais une fois la période de deuil passée, comment le pays va-t-il réagir ? Analyse dans le marché matinal par Rachel Crivellaro sur La Première.