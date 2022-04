Hausse des prix des aliments et de l'énergie : le secteur des poules pondeuses bio en difficulté

Les éleveurs de poules pondeuses bio lancent jeudi un cri d'alarme: le secteur est au plus mal. En cause: la hausse des prix des aliments et de l'énergie. Ils appellent les consommateurs à préférer les oeufs bio issus de notre pays et à une augmentation de leur prix.

"La production biologique est protégée par la loi et encadrée par des normes soumises à un contrôle indépendant", rappelle le Collège des producteurs jeudi. "Pour y répondre, de lourds investissements sont nécessaires (environnement, bien-être animal, équipements des bâtiments, alimentation, santé, ...). Un prix correct des œufs est dès lors indispensable afin de continuer à satisfaire aux exigences fixées par la loi et les normes encadrant le secteur", appuie-t-il.

En outre, la guerre en Ukraine a dérégularisé "de manière dramatique" le marché des matières premières biologiques et "le secteur de la volaille pondeuse biologique est l'un des plus touchés", selon le Collège.

Si la situation ne s'améliore pas, certains producteurs seront dans l'obligation de laisser des poulaillers vides ou même de les vider prématurément. Ils "ont besoin de soutien", poursuit le Collège des producteurs.

Les éleveurs invitent les consommateurs à favoriser l'achat d'oeufs bio locaux et estiment qu'il "est également essentiel que les solutions d'augmentation de prix soient transparentes pour tous quant à l'impact d'une augmentation pour le consommateur".