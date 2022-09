Hausse des prix de l'énergie : les locataires bien démunis face à leurs propriétaires

Sommes-nous tous égaux devant l’augmentation des prix de l’énergie ? Non. Face à la crise énergétique, les locataires se retrouvent bien démunis. Car si les propriétaires peuvent tenter d’améliorer les performances énergétiques de leur habitation (s’ils en ont les moyens), les locataires, eux, dépendent du bon vouloir de leurs propriétaires. Et si leur habitation est mal isolée, la situation peut devenir financièrement compliquée.

C’est le cas de Tina Verstraeten et de ses deux colocataires. A trois, ils louent une maison quatre façades à Hoeilaert pour réduire les frais. Même s’ils font tous très attention à leur consommation d’énergie et utilisent très peu de chauffage ou d’appareils électriques, la facture de gaz et d’électricité de Tina vient tout de même de tripler. "C’est passé de 180 euros à 540 euros d’un coup", explique-t-elle. "Le propriétaire ne veut pas faire de travaux. On a des fenêtres et toute l’énergie passe à l’extérieur. Je mets des rideaux, mais en tant que locataire on ne peut pas faire nous-mêmes des travaux", déplore Tina.

Le marché locatif très mal isolé

Comme Tina, de nombreux Belges locataires font face au même problème. Le marché locatif en Belgique est en effet de base très mal isolé. Si le locataire peut faire quelque efforts pour diminuer sa consommation, ce sont surtout les propriétaires qui peuvent améliorer les performances énergétiques des logements en réalisant des travaux. Mais ils n’ont aucune obligation à le faire.