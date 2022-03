Hausse des prix de l’énergie : les Guichets Energie de la Région wallonne peuvent vous aider

Comment diminuer ma facture d’électricité et de gaz ? Faut-il changer de fournisseur d’énergie ? Sur quels critères choisir le plus avantageux ? Comment mieux isoler mon logement ? Face à la flambée des prix de l’énergie, nous sommes nombreux à nous inquiéter du montant de nos prochaines factures. Les Guichets Energies de la Région wallonne sont là pour répondre à vos questions et vous conseiller. Il y en a seize en Wallonie dont un à Liège, rue Léopold. Gaël Smitz, consultant y accueille chaque semaine de nombreuses personnes. " Bien souvent, les personnes qui viennent nous trouver ne savent pas par où commencer et donc on va d’abord analyser leurs factures d’électricité, de gaz, de mazout etc. et à partir d’une approche la plus globale possible on va essayer de pointer ce qui est prioritaire de manière qu’ils puissent faire des économies et diminuer leur empreinte carbone. "

Parmi les préoccupations prioritaires figure la facture de chauffage. " Pour diminuer sa consommation de gaz, de mazout voire d’électricité il faut d’abord travailler sur l’isolation, ensuite sur les différents systèmes de chauffage, leur entretien et parfois le remplacement de ceux-ci lorsqu’ils deviennent trop vétustes. Certaines habitations ne sont toujours pas équipées de thermostat, ce qui est évidemment primordial pour réguler la température. Il y a également tout ce qui est énergie renouvelable comme les panneaux photovoltaïques qui peuvent à la fois chauffer l’eau et la maison " poursuit Gaël Smitz.

Les panneaux solaires, encore faut-il pouvoir se le permettre. Tout le monde n’est pas doté d’un toit bien orienté et d’un budget compris entre 5000 et 8000 euros à investir dans l’installation de ceux-ci. Pour les personnes qui ne peuvent se permettre ce type de dépense, Le Guichet Energie dispense toute une série de conseils. Parmi ceux-ci, il propose de dresser une liste de tous les appareils de l’habitation qui consomment de l’électricité en permanence et que l’on pourrait débrancher de temps à autre. "Avec cette liste, on peut faire l’estimation de la quantité d’énergie qui est consommée quotidiennement par chacun des appareils, sachant qu’il y en a dont on peut difficilement se passer, comme un frigo par exemple" explique Monia Ben Slama, consultante.

En ces temps difficiles, les priorités des uns ne sont pas toujours celles des autres." Certaines personnes se demandent comment elles vont pouvoir payer leurs factures et d’autres se demandent comment elles vont chauffer leur jacuzzi ou leur piscine à moindre coût" relève Monia Ben Slama. "Au guichet Energie nous sommes neutres, nous n’avons pas de préjugé mais on se rend bien compte qu’il y a une grande disparité entre les besoins et les envies de chacun et surtout les possibilités de chacun" conclut-elle.