Hausse des prix de l'énergie : la Commission européenne pousse les Vingt-sept à acheter du gaz en commun

La Commission européenne espère que les chefs d'État et de gouvernement de l'UE valideront lors du sommet de Bruxelles de ces jeudi et vendredi le principe d'achats conjoints de gaz par les États membres, parmi les multiples réponses à apporter à la crise des prix de l'énergie empirée par la guerre en Ukraine.

"Tout comme pour les vaccins, des arguments plaident en faveur d'achats communs de gaz", a répondu à la presse le vice-président de la Commission Maros Sefcovic, mardi à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires européennes, préparatoire au sommet.

"C'est l'une des approches que nous peaufinerons demain, et j'espère qu'elle sera adoptée par les chefs d'État et de gouvernement, parce que l'UE doit vraiment mieux utiliser l'énorme poids de son économie pour négocier les prix de l'énergie et les livraisons de gaz", a-t-il expliqué, concernant cette proposition que l'exécutif européen pousse depuis plusieurs mois.

Gaz, Gaz naturel liquéfié et hydrogène

Ces achats communs porteraient non seulement sur le gaz mais aussi sur le gaz naturel liquéfié (GNL) et l'hydrogène, selon un projet de conclusions du sommet vu par l'agence allemande DPA.

Le commissaire slovaque a souligné la nécessité de bien déterminer les besoins en quantité et en durée, ainsi qu'en infrastructures. Un groupe de travail est mis sur pied avec les États membres et les opérateurs de l'énergie pour avancer sur ces points. "Nous devons coopérer entre nous, et non nous concurrencer sur le marché mondial", a-t-il exhorté.