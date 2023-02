Hausse des prix de l’énergie en 2023 : le gouvernement prêt à octroyer des primes si nécessaire

Mais les mesures structurelles souhaitées ne sont pas facilement identifiables. "Nous sommes dans une situation où la volatilité des prix rend plus difficile notre capacité à prendre des mesures pérennes", affirme Mathieu Michel (MR), adjoint du Premier ministre. "Il y a des efforts très importants qui ont été réalisés, 1 milliard d’euros d’aides et l’intervention de la taxation sur les surprofits. Il y a une réflexion très vivace sur la prolongation des TVA à 6% en compensant par des accises. Le gouvernement est également prêt à se poser la question des primes au besoin."

Plus largement, l’Europe promet de travailler sur le découplement des prix du gaz et de l’électricité, bien que la discussion ne soit pas aisée. "Les Etats ne sont pas d’accord entre eux sur ce qu’il y a lieu de faire. On ne peut pas les forcer, l’Europe n’est pas une dictature", indique Philippe Lamberts, eurodéputé Ecolo. "Il y aura une proposition pour découpler le prix du gaz et de l’électricité. Ceci étant, la chose la plus évidente à faire, c’est de taxer les surprofits des entreprises. Or, la fiscalité n’est pas encore une compétence européenne."