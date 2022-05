Hausse des loyers des kots étudiants : le cas particulier de Louvain-la-Neuve

La chasse aux kots pour la rentrée universitaire prochaine a commencé ! Nombreux sont les étudiants à chercher le meilleur rapport qualité prix. Un défi la plupart du temps. Comme sur le marché de l’immobilier résidentiel.

Néanmoins, d’un campus à l’autre, l’évolution de l’offre et des loyers varie différemment. Bruxelles, par exemple, connaît une pénurie qui fait grimper les loyers. Certes, la tendance est globalement à la hausse pour les loyers, et bien entendu, pour les charges. Mais le cas de Louvain-la-Neuve est sensiblement plus contrasté.

Une offre de kots importante

A Louvain-la-Neuve, on compte environ 10.000 koteurs pour un total de 25.000 étudiants. L’UCLouvain y propose 4400 kots, à loyer raisonnable (en moyenne 300 euros/mois, charges comprises). "Cette offre de logements universitaires représente pratiquement la moitié de l’offre totale sur le site", commente Isabelle Decoster, porte-parole de l’UCLouvain. "L’autre moitié est proposée par les agences immobilières et les particuliers. Nous avons rénové des logements. Nous en avons construit d’autres. Et de nouvelles unités vont bientôt être disponibles. Le privé dispose aussi d’une offre importante, mais généralement plus chère. A Louvain-la-Neuve, contrairement à certains autres sites universitaires, nous ne sommes plus dans la situation de pénurie de kots comme il y a 10 ans". Une situation qui est donc différente que celle constatée par exemple à Bruxelles.

Le prix du privé

A côté de l’offre universitaire, les agences immobilières et les particuliers proposent aussi plusieurs milliers de biens à louer aux étudiants. Dans ce secteur privé, les loyers sont généralement supérieurs, même s’il y a des exceptions. Les annonces en ligne font apparaître des montants pouvant aller jusqu’à 600 euros par mois, charges incluses, pour une chambre chez un particulier ! Et dans certains cas, il faut y ajouter d’autres frais, comme la location de mobilier. Et les cautions sont souvent importantes!

Des montants similaires sont parfois constatés pour les offres d’agences immobilières. Celles-ci proposent des biens souvent plus luxueux. Par ailleurs, la tendance générale est à la professionnalisation du secteur, les normes et les réglementations exigées en la matière étant de plus en plus strictes et complexes.

"Je loue un studio privé pour environ 500 euros par mois, charges comprises", explique Mahaut, étudiante en Bac3. "Avant, on pouvait louer des kots pour moins de 300 euros. Maintenant, c’est impossible ! Aujourd’hui, je vois des studios à louer à 600 ou 700 euros par mois. Un appartement deux chambres, c’est 1200 euros ! On peut trouver des kots à Louvain-la-Neuve, mais cela part vite". Mais à côté de cette offre plus luxueuse, les kots moins chers sont recherchés par une majorité de candidats, plus soucieux de leur budget.

4.400 kots universitaires

"Nous avons un parc de 4400 kots à Louvain-la-Neuve", souligne Isabelle Decoster, porte-parole de l’UCLouvain. "C’est une erreur de croire que tous les kots sont loués dès le mois de juillet. En fait, nous gardons 15% de nos biens disponibles pour les étudiants qui auraient été distraits ou ceux qui se réorientent. Nos logements sont moins chers. En moyenne, un kot se loue 300 euros par mois, charges comprises. Nous pouvons ainsi exercer un certain contrôle sur le marché. Par ailleurs, nous donnons priorité à certains étudiants". Trois critères sont pris en compte : le critère social (revenus), les primo-arrivants sur le site et enfin, l’éloignement (les étudiants qui habitent loin sont donc prioritaires). Différentes aides sociales peuvent aussi être accordées.

Quant aux charges, si elles sont sensiblement à la hausse dans de nombreux logements privés (à cause notamment de la hausse du prix de l’énergie), elles seront peu augmentées pour les kots universitaires. "Grâce à des rénovations augmentant la performance énergétique de nos kots et grâce à des contrats négociés avec les fournisseurs d’énergie, nous pouvons limiter les hausses à 2% ou 3% pour l’année académique 2022-2023", explique Isabelle Decoster. Un effort qui sera apprécié, même si la tendance globale à la hausse de l’immobilier pèse lourd dans le budget de la plupart des familles.