Hausse des litiges pour mauvais stationnement : les zones bleues trop peu nombreuses et parfois mal indiquées, selon Touring

L’association Touring n’est pas à son premier dossier sur le sujet et a demandé des modifications et des améliorations, mais le gouvernement fédéral, responsable des règles de signalisation, n’a pas donné suite à cette demande. Selon Touring, "il est impératif de s’accorder sur la politique de stationnement dans notre pays et de l’intégrer à une stratégie globale et efficace en matière de mobilité".

Une autre piste serait de proposer une approche plus compréhensible et logique des politiques et des tarifs de stationnement favorisant une meilleure acceptation de la part des usagers, réduisant ainsi le nombre de litiges. Il est également crucial de développer rapidement des alternatives de déplacement pour offrir des solutions de mobilité plus efficaces et réduire la dépendance à l’égard des véhicules particuliers souligne Touring Mobilis.