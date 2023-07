Hausse des faillites en Wallonie, nombre record en Flandre au premier semestre

En Belgique, plus de 5500 entreprises ont été déclarées en faillite au cours des six premiers mois de l’année, signale lundi GraydonCreditsafe. La société d’information commerciale indique que le nombre de faillites est en hausse aussi bien en Wallonie qu’en Flandre, avec un record au nord du pays.

En juin, 670 entreprises ont été déclarées en faillite en Flandre. Il s’agit du nombre le plus élevé jamais enregistré pour un mois de juin, note GraydonCreditsafe. Selon la société d’information commerciale, cela porte le nombre de faillites à 3365 après six mois, soit plus de 250 de plus qu’au cours de la même période de l’année record 2013.

En Wallonie, 1389 entreprises ont été déclarées en faillite, soit 234 de plus qu’un an plus tôt, mais un nombre moins important que les 1853 de 2014.