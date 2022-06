Hausse des cas de Covid : "Pour la population générale, cela ne va rien changer", rassure Yves Van Laethem

Les chiffres du coronavirus sont en hausse en Belgique, avec un peu plus de 2750 cas par jour en moyenne. C’est près de 46% de plus en une semaine. Les hospitalisations augmentent également, avec environ 75 admissions quotidiennes – soit 24% de plus en une semaine. Faut-il s’en inquiéter ?

Pour commencer, notons que cette hausse se remarque dans d’autres pays européens comme la France. "On est en augmentation pour l’instant, comme plusieurs pays européens", confirme Yves Van Laethem, épidémiologiste et porte-parole de Sciensano.

Je pense qu’il n’y a pas d’inquiétude réelle

"Je pense qu’il n’y a pas d’inquiétude réelle. Globalement, on s’attend à une remontée des cas dans les pays européens et à un peu plus d’hospitalisations – surtout des hospitalisations en salle normale, peu en soins intensifs – et à peu de décès supplémentaires. Même si, inévitablement, certaines personnes fragiles peuvent avoir des problèmes."

"Pour la population générale, cela ne va rien changer", rassure-t-il. "Pour les personnes les plus fragiles, il n’est pas inutile de dire que l’on n’est pas ridicule en portant un masque pour faire ses courses ou dans les transports en commun."