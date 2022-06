Hausse des cas Covid : nos ministres de la santé incitent la population à faire la dose de rappel

Avec un retour à une vie quotidienne quasi-normale, on avait peut-être tendance à l’oublier. C’est une réalité : les cas de contamination au Covid 19 repartent à la hausse.

Entre le 14 et le 20 juin, 3049 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 25% par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano ce vendredi.

Les ministres de la Santé de nos six gouvernements se sont revus ce matin, pour faire le point sur l’épidémie et envisager des mesures.



Fortes hausses

Premier constat posé par cette Conférence Inter-Ministérielle (CIM) Santé : l’augmentation actuelle des infections entraîne une hausse du nombre d’admissions à l’hôpital alors que la capacité des hôpitaux est plus faible pendant les vacances d’été.

Cela se traduit par une nouvelle augmentation des admissions à l’hôpital, de plus de 43% au cours des deux dernières semaines.

Rappel aux mesures

La troisième est nécessaire rappellent les ministres de la CIM Santé. Au 21 juin, 76% des personnes de plus de 12 ans avaient reçu leur troisième dose de vaccin. Il est demandé aux autres de faire de même pour des "vacances sereines".

Autre rappel : les personnes dont l’immunité est faible ont été invitées pour leur quatrième dose en début d’année. Près de 65% d’entre elles avaient reçu ce rappel.

Ceux qui n’ont pas encore reçu leur quatrième dose courent un risque supplémentaire de développer le Covid-19, constate la CIM Santé, et doivent dès lors veiller à la recevoir le plus vite possible. Un courrier de rappel leur sera envoyé, a-t-il été décidé.