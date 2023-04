Hausse des baux commerciaux en Wallonie: « nous vivons une situation illogique », témoigne un cafetier

Cette solution pourrait-elle également être mise en place en Wallonie ? Ce n’est, en tout cas, pas la volonté du gouvernement wallon. Interrogé sur le sujet, le cabinet du ministre de l’Économie, Willy Borsu, explique qu’on manque de statistiques pour justifier une régulation des baux commerciaux en fonction des performances énergétiques. Par exemple, le nombre de propriétaires ayant effectivement indexé leurs loyers n’est pas connu. Par ailleurs, beaucoup de situations se seraient réglées à l’amiable entre gérants et propriétaires. Enfin, il faut le dire, le secteur lui-même ne semble pas en faire une cause prioritaire. "Ça, c’est parce que les commerçants sont criblés de dettes et d’augmentations en tous genres", avance Damien Baert. "Les gérants ont le nez dans le guidon et peut-être que dans ce contexte, l’augmentation des loyers passe relativement inaperçu". Selon lui, à défaut de revoir le système d’indexation des loyers, un retour de la TVA à 6%, comme pendant la crise sanitaire, pourrait donner de l’air au secteur Horeca en Wallonie.