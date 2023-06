Hausse de la TVA : "On s’attend à ce que les Belges dépensent un milliard d’euros dans les supermarchés français", déclare la Fevia

Le gouvernement belge tentera une nouvelle fois de se mettre d’accord sur la réforme fiscale. Ce week-end, il discutera de l’éventualité de modifier la TVA. Le ministre des Finances Vincent Van Peteghem propose une harmonisation de la TVA. Ainsi, la TVA sur les produits de première nécessité (pain, lait, viande, poisson…) passerait de 6 à 9%, la TVA sur les fruits et légumes, les transports en commun, les produits d’hygiène intimes et les médicaments diminuerait de 6 à 0%.



La TVA sur la margarine et les restaurants diminuerait elle aussi de 12 à 9% et la TVA sur le gaz, l’eau et l’électricité resterait inchangée (6%).

Du côté de la fevia, la Fédération de l’industrie alimentaire belge, on est inquiet. "Nous craignons que de plus en plus de Belges aillent faire leurs courses de l’autre côté de la frontière où les prix sont plus faibles", avance l’économiste Carole Dembour. "On s’attend, si nous avons une hausse de TVA de 6 à 9% (sur les produits de première nécessité, ndlr), à ce qu’environ 1 milliard d’euros soit dépensé par les Belges dans les supermarchés français et hollandais. Un Belge sur huit va déjà faire ses courses en France toutes les six semaines."

Mais rien à ce stade n’est figé dans le marbre. "Il n’est pas question chez Ecolo d’augmenter la TVA sur les produits de première nécessité", répond Gilles Vanden Burre, chef de groupe à la Chambre (Ecolo). "La TVA n’est pas un moyen de compenser dans les caisses de l’État ce que l’on va effectivement mettre comme réforme fiscale pour augmenter le salaire net pour le citoyen. Le moyen de le faire, c’est d’aller chercher dans les épaules les plus larges."