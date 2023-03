Hausse de la fréquentation des restaurants universitaires de l’UCLouvain

Le plat du jour est proposé à 3,60 euros pour les étudiants. Les boursiers peuvent, eux, bénéficier de repas gratuits.

Ça permet d’avoir des produits de qualité, donc c’est intéressant.

Avec l’inflation, le prix du plat a légèrement augmenté. Il est passé de 3,30 euros à 3,60 euros. Un tarif toujours abordable selon plusieurs étudiants interrogés.

- "Ce n’est même pas cher du tout !"

- "Si on compare avec les autres restaurants qu’il y a à Louvain-la-Neuve, on se rend vite compte que les prix sont deux fois plus chers."

- "S’il n’y avait pas le restaurant, on aurait plus l’habitude d’acheter des pâtes, de la sauce tomate et du fromage. Des choses beaucoup moins chères. Ça permet d’avoir des produits de qualité, donc c’est intéressant."