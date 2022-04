Hausse de l'inflation : nouveau saut d'index ce mois-ci

Le Bureau du Plan a revu ses prévisions mensuelles à la hausse et prévoit désormais un taux d'inflation annuel à 7,3% en 2022, contre les 6,2% estimés début mars, indique-t-il mardi. Ces prévisions restent cependant très incertaines en raison du contexte actuel.

En 2023, le Bureau du Plan estime que l'inflation atteindra 2,9%, contre 2,44% en 2021 et 0,74% en 2020.

L'augmentation de "l'indice santé", notamment utilisé pour le calcul de l'indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, s'élèverait à 7,1% en 2022 et 3,1% en 2023, contre 2,01% en 2021 et 0,99% en 2020.

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en février dernier, entraînant une hausse de 2% des allocations sociales et des salaires dans la fonction publique respectivement en mars et en avril. Selon les prévisions mensuelles du Bureau du Plan, l'indice pivot devrait être à nouveau atteint ce mois-ci. Les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient donc adaptés au coût de la vie, donc augmentés de 2%, respectivement en mai et en juin prochains. L'indice pivot suivant serait atteint en novembre 2022.