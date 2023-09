Loin de tous clichés de violence qui existent sur les rappeurs, Hatik nous a prouvé le contraire en interprétant "Angela" et "Amnezia" au cœur de la Grand-Place de Bruxelles. Ce titre imprégné de douceur est issu de son nouvel album. Le futur coach de The Voice Kids a offert un moment de douceur et une prestation que nous ne sommes pas prêts d'oublier.