Hassan, victime de la crise du logement : "Avec trois enfants, c'est très difficile de trouver un appartement à Bruxelles"

Ils ont bien cru se retrouver à la rue avec leurs enfants. Cela fait trois ans qu’Hassan et son épouse cherchent en vain à louer un appartement. Des logements, il en a visité beaucoup. Mais à chaque fois, il essuie un refus. "Quand tu dis que tu as trois enfants, explique Hassan, le propriétaire choisit quelqu’un d’autre."

La famille Ahsaine occupe actuellement deux chambres dans une maison d’accueil de Woluwe-Saint-Pierre. Des lits superposés, une cuisine partagée et les souvenirs d’une vie dans des cartons… Une solution d’urgence qui s’éternise.

L’association Les Foyers d’Accueil héberge cinq familles nombreuses. Toutes paient un loyer. Il correspond aux deux tiers des revenus du ménage. Hassan paie ainsi 1.150 euros par mois. Avec cet argent, il préférerait louer un appartement. Mais à Bruxelles, la concurrence est rude. "Certains propriétaires reçoivent une centaine de candidatures pour leur logement", assure David Vanhoolandt de l’Association des Locataires de Molenbeek et Koekelberg.

Une chambre pour cinq

Jamais la famille Ahsaine n’avait imaginé se retrouver dans une telle situation. Avant, elle louait un appartement de deux chambres à Etterbeek. Mais un jour, l’immeuble a été vendu. Elle a eu six mois pour déménager. "J’ai frappé à toutes les portes", assure Hassan. Au bout du préavis, ils n’ont décroché aucun contrat de bail. Trois mois plus tard, la justice ordonne l’expulsion de la famille. "On a dû jeter tous nos meubles", raconte Hassan, encore sous le choc.

In extremis, le CPAS d’Etterbeek lui propose une solution : un "hébergement de transit". En fait, une seule pièce, au troisième étage, sous les combles. Une chambre à se partager à cinq. Et une cuisine commune pour tous les résidents.

A l’époque les enfants d’Hassan ont 9 ans, 5 ans et 3 ans. Il explique que les deux plus grands sont restés très marqués par ce déménagement forcé. "À l’école, ma fille ne dit pas qu’elle vit dans un foyer d’accueil", confie à Hassan, "tous les autres enfants de sa classe vivent en appartement."

Cet hébergement de transit, comme son nom l’indique, n’offre qu’un répit temporaire. La durée maximale du séjour est de six mois. À nouveau, la famille craint de se retrouver à la rue. On est en pleine crise du Covid. Et la situation d’Hassan devient encore plus inextricable quand il perd son boulot de technicien de surface.

Les enfants, pires que des animaux de compagnie ?

Par chance, une place se libère aux Foyers d’accueil de Woluwe-Saint-Pierre. "Quand une famille arrive ici, je sais que son séjour va être long", glisse Pascale Francotte, assistante sociale dans cette maison d’accueil. "Il y a de plus en plus de discriminations sur le marché locatif", assure-t-elle. "Quand le propriétaire entend un accent un peu étranger au téléphone, sa sélection est déjà toute faite par téléphone. Les candidats qui ont de petits revenus, c’est pareil. Quant au nombre d’enfants, ajoute-t-elle, c’est encore pire que d’avoir des animaux de compagnie !"

David Vanhoolandt confirme. L’association des locataires accompagne les familles précaires dans leurs recherches. Difficile, même, de décrocher un rendez-vous. Au téléphone, la réponse est généralement la même : les critères de revenus ne sont pas rencontrés. Les bailleurs peuvent se montrer exigeants. "La demande de logements a complètement explosé, constate David Vanhoolandt et contrairement aux idées reçues, la situation n’est pas tellement plus aisée en Wallonie."

10 à 20 ans d’attente pour un logement social

Cette crise du logement s’explique aussi par la pénurie de logements sociaux. La famille d’Hassan comme des milliers d’autres a un dossier en attente. Mais les délais sont devenus "catastrophiques", juge David Vanhoolandt qui évoque le cas d’une personne seule qui vient d’obtenir un logement après douze ans d’attente. "Imaginez pour les familles nombreuses ! On n’exagère pas quand on parle de quinze à vingt ans d’attente", assure-t-il.

L’attente est à peine moins longue dans les agences immobilières sociales. "Certaines m’ont dit que le délai était de dix ans", témoigne Pascale Francotte. Or, les structures d’urgence sont également débordées. Aux Foyers d’accueil de Woluwe-Saint-Pierre, la liste d’attente est longue. "Pendant le Covid, on a comptabilisé jusqu’à 149 demandes de familles nombreuses", explique l’assistance sociale. Ont-elles trouvé une autre solution ? Ont-elles été logées chez des proches ? Ont-elles dû se résigner à vivre dans un squat ?

"Il y a énormément de familles à la rue", pense Pascale Francotte. "Plein de gens dorment à même le sol à Bruxelles, renchérit David Vanhoolandt, "à l’Association des locataires, on côtoie des gens qui dorment dans la rue."