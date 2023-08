Hass confirme Magnussen et Hülkenberg pour 2024

Le Danois Kevin Magnussen et l'Allemand Nico Hülkenberg seront toujours les deux pilotes titulaires de l'écurie Haas l'année prochaine en Formule 1, a annoncé l'équipe américaine jeudi.

Magnussen, 30 ans, a déjà couru pour l'équipe Haas entre 2017 et 2020. Son contrat n'avait pas été prolongé en 2021, mais il était revenu au volant d'une Haas l'an dernier pour remplacer le Russe Nikita Mazepin, dont le contrat avait été rompu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le pilote danois a disputé jusqu'ici 154 Grands Prix en carrière finissant une seule fois sur le podium (au GP d'Australie en 2014 pour sa première course en F1 sur une McLaren), rentrant deux fois dans les points cette saison avec deux 10e place en Arabie saoudite et à Miami.



Hülkenberg, 36 ans, n'avait plus roulé en F1 depuis son passage chez Renault (actuellement Alpine) en 2019 retrouvant un volant chez Haas cette saison pour remplacer son compatriote Mick Schumacher. Le pilote allemand est rentré six fois en Q3 cette saison, en 12 courses, finissant 7e du Grand Prix d'Australie, le meilleur résultat d'Haas-Ferrari cette année. Il compte 196 Grands prix à son actif. Son meilleur résultat est une 4e place (3x).