Hasards, signes et coïncidences : faut-il croire au pouvoir de la "synchronicité" ?

Quand un tel évènement se produit, la personne qui le perçoit peut avoir tendance à "interpréter" ces synchronicités. La tendance est d’y chercher un signe, l’œuvre du destin, ou l’existence d’une intelligence plus grande qui nous guide. "Si je dois choisir un chemin et qu’à ce moment, là j’entends à la radio le mot "gauche", cela sera une synchronicité (le signe) qui m’indiquera le chemin" explique le Dr Caroline.

La synchronicité : un outil magique ?

On peut aussi avoir tendance à chercher ces signes, et provoquer les synchronicités ajoute Dr Caroline : "Je me pose une question, j’ouvre un livre au hasard, je lis les premières lignes et cela sera la réponse à ma question". Beaucoup de livres de développement personnel ont donc utilisé ce concept de synchronicité et en ont fait un outil presque magique. Mais est-ce vraiment le cas ?

Quelles bases scientifiques ?

Cette théorie n’a aucune base, ni preuves scientifiques. D’ailleurs son créateur, Jung, le disait lui-même. Pour lui, la synchronicité est un phénomène éminemment subjectif. Elle se caractériserait par le déroulement de deux événements sans aucun rapport, même s’ils arrivent en même temps. L’important étant plutôt la signification que la personne accorde à cette survenue.

Le hasard

Tout de même, force est de constater que les synchronicités arrivent et existent. Mais la grande question qui se pose est : est-ce le fait du hasard pur ou est-ce l’œuvre d’une intelligence supérieure (l’univers, dieu, …) qui agit de façon directe ou indirecte sur notre destin ?

Le hasard est plus fréquent qu’on ne le croit

Le hasard est un concours de circonstances inattendu et inexplicable. "On croit que c’est rare mais en fait, le hasard est plus fréquent qu’on ne le croit" explique le Dr Caroline. Souvent, le hasard s’explique par des biais dont on n’a pas toujours conscience. Exemple : rencontrer un ami à l’autre bout du monde peut paraître extraordinaire et surréaliste. Mais quand on analyse la situation, on se, rend compte que ce hasard peut s’expliquer de plusieurs manières : ce sont les vacances, il y avait une promo sur ces vols, vous lui avez parlé de cette destination il y a quelques mois, et ça lui a donné l’envie d’y aller.