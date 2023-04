Haruki Murakami à nouveau adapté au cinéma

Mais avec Saules aveugles, femme endormie, il s’agit d’une adaptation en animation signé Pierre Földes. C'est un premier long métrage pour ce réalisateur, également peintre et musicien. Il a composé la musique de plusieurs films et publicités.

Ce qui m’a attiré dans l’œuvre de Murakami, dit Pierre Földes, c’est qu’il s’agit souvent de personnages très solitaires, ancrés dans la vie urbaine et qui, à un moment se trouvent confrontés à leur mystère ou à quelque chose d’un peu extraordinaire …

Les nouvelles extraites de Saules aveugles, femme endormie ont été écrites entre 1980 et 2005 et publiées dans différents magazines japonais. Haruki Murakami déclare: l'écriture de romans est un défi, l'écriture de nouvelles est une joie. Si on compare l'écriture de romans à la plantation d'une forêt, alors l'écriture de nouvelles revient à planter un jardin.

Ce recueil, tout comme son adaptation cinématographique, nous plonge dans un univers drôle, absurde et fantastique, où s’entremêlent situations du quotidien et univers insolites.