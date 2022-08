Harry Styles : X Factor dévoile des images inédites de sa première audition

En 2010, Harry Styles montait sur scène pour sa toute première audition. Il a charmé le jury avec "Isn’t she lovely" de Stevie Wonder. Les images d’archives dévoilent que ce n’était pas le morceau présenté initialement. D’abord il a chanté "Hey Soul Sister" de Train avant que Simon Cowell lui demande de chanter a capella, visiblement pas convaincu.

Cette version longue met aussi en avant son aisance et son humour face aux questions parfois incongrues de ce membre du Jury.

Même si Harry Styles a finalement été éliminé de l’émission, de belles choses en sont ressorties. Simon Cowell a initié la création des One Direction avec 5 membres du show, tous éliminés en tant qu’artiste solo. Et la suite on la connait, le groupe s’est présenté dans la catégorie "groupe" de ce même télé crochet finissant sur la 3e marche du podium. 5 albums plus tard, des tournées mondiales, des stades pleins à craquer, des récompenses,… ils se sont finalement dit au revoir en 2016 pour se consacrer à leurs carrières solos (des retrouvailles seraient en préparation ?).

