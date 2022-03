Harry Styles tease et donne la date de son nouvel album

Voilà une nouvelle qui donne la pêche ! Harry Styles (ex-One Direction) vient d’annoncer la sortie d’un troisième album pour le 20 mai. Après "Harry Styles" en 2017 et "Fine Line" en 2019, l’artiste britannique entame avec "Harry’s House" un nouveau chapitre dans sa carrière déjà pleine de hits : "Watermelon Sugar", "Golden", "Adore You", "Sign of the Times"…

Il y a assez peu d’infos sur ce prochain opus, hormis sa pochette qui a été dévoilée : on y voit le chanteur, debout, l’air pensif, dans une pièce à l’envers, plafond en bas et sol en haut. On sait aussi que l’album comptera 13 plages et on espère que quelques chansons seront dévoilées en avant-première lors du passage d’Harry Styles au festival californien Coachella en avril (avec Billie Eilish, Kanye West et Stromae). Enfin, une vidéo accompagne l’annonce : elle nous emmène en tournée avec Harry Styles à travers un montage ultra-rythmé d’images de paysages et de foules en délire pour aboutir à l’entrée de l’artiste sur une scène de théâtre où s’élève, en fond, la façade d’une maison. Une bande-annonce qui, en quelques heures, dépasse déjà largement le million de vues. Le chanteur, icône de mode, y apparait vêtu d’une blouse dont la coupe est habituellement associée au vestiaire féminin. Cette envie de casser les codes est devenue la patte d’Harry Styles, à l’image de "Pleasing", sa marque de cosmétiques, inclusive et gender-fluid.