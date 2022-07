Harry Styles, Taylor Swift, les Beatles… Les cours d’université se mettent à la pop culture

Le cours se concentrera sur l’héritage musical de Harry Styles, ainsi que sur "le développement culturel et politique de la star en termes de genre et de sexualité, d’ethnie, de classe, de nation et de mondialisation, de médias, de mode, de la culture 'fan', de culture Internet et de consumérisme".

Comme l’a expliqué Louie Dean Valencia sur les réseaux sociaux, il n’est pas question de parler de la vie intime de l’Anglais de 28 ans, mais plutôt d’étudier "son œuvre, son engagement militant" ainsi que les films, les chansons, les œuvres de fictions et les écrits philosophiques qui l’ont influencé. "Tout comme nous le faisons lorsque l’on étudie l’œuvre de Shakespeare, Toni Morrison, Virginia Woolf ou de tout autre grand artiste", a affirmé le chercheur.