Harry Styles, sur 14 couvertures différentes, évoque, sur sa relation avec Olivia Wilde, la toxicité de certains fans

Harry Styles est décidément un artiste que tout le monde s’arrache. Sa personnalité, son style et son talent font de lui l’un des chouchous de la scène musicale actuelle à tel point que le magazine Rolling Stone lui dédie simultanément la Une de ses 14 éditions à travers le monde. 14 couvertures qui toutes mettent à l’honneur le chanteur britannique. C’est une première depuis la naissance du célèbre magazine.

Vêtu d’un haut en perles au milieu de la verdure, torse nu sous un manteau de fourrure ou encore en combinaison moulante et gilet en laine, quel que soit le cliché mis en Une, "l’homme le plus désiré du monde" selon Rolling Stone apporte allure et couleurs à ce coup médiatique historique.

Fort du succès de son troisième album "Harry’s House", sorti en mai, la pop star travaille déjà sur le suivant mais le magazine rappelle que "Harry’s House" est déjà achevé depuis un moment : "Au moment où l’icône mondiale de la pop s’est lancée à travers les États-Unis pour enfin assurer la tournée de "Fine Line" l’automne dernier, "Harry’s House" était secrètement terminé."

L’artiste de 28 ans partage également les réflexions qui accompagnent son immense notoriété : "Il s’inquiète de savoir comment il peut être l’une des plus grandes stars de la pop au monde, le genre qui peut être tout pour ses fans tout en étant un bon fils, frère, ami et partenaire pour les personnes qui se tiennent à ses côtés."