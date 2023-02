Harry Styles serait en couple avec Jennifer Aniston

Après sa romance avec Olivia Wilde, celui qui s’est attiré les foudres des internautes aux Grammys serait passé à autre chose. Selon les rumeurs, Harry Styles aurait commencé à filtrer avec Jennifer Aniston.

Selon des témoignages de proches recueillis par The Mirror, Harry Styles et l’inoubliable Rachel de Friends, de vingt-cinq ans de son aîné, auraient commencé à se fréquenter après qu’elle ait assisté à un concert de la superstar britannique, le 26 janvier à Los Angeles au Kia Forum.

Même si pour l’instant, ce n’est qu’une rumeur, l’admiration qu’ils ont l’un pour l’autre existe réellement. Dans l’émission d’Ellen DeGeneres, en 2020, Jennifer Aniston décrivait Harry Styles comme étant "amusant, intellectuelle, un homme qui réussit". Quant à l’interprète de "As it was" avait déclaré qu’elle était son tout premier béguin.