Harry Styles s’impose à la 1er place du Tip Top pour la quatrième semaine avec "As it Was"

N° Dernière semaine Move # Semaine Artiste Titre 1 1 = 8 HARRY STYLES AS IT WAS 2 2 = 6 ANGELE LIBRE 3 4 1 9 CHRISTOPHE WILLEM PS JE T AIME 4 12 8 5 LADY GAGA HOLD MY HAND 5 3 -2 11 CAMILA CABELLO BAM BAM feat ED SHEERAN 6 6 = 4 KUNGS CLAP YOUR HANDS 7 5 -2 15 PURPLE DISCO MACHINE & SOPHIE AND THE GIANTS IN THE DARK 8 7 -1 14 JEREMIE MAKIESE MISS YOU 9 19 10 3 LIZZO ABOUT DAMN TIME 10 8 -2 15 MUSTII SKYLINE 11 14 3 5 WILLY WILLIAM TROMPETA 12 9 -3 10 TATE MCRAE SHE S ALL I WANNA BE 13 10 -3 13 GEORGE EZRA ANYONE FOR YOU 14 13 -1 14 ROSALIA LA FAMA feat THE WEEKND 15 16 1 6 RORI DOCTEUR 16 20 4 5 MARIE FLORE MAL BARRE 17 23 6 3 ALVARO SOLER SOLO PARA TI 18 11 -7 17 PIERRE DE MAERE UN JOUR JE MARIERAI UN ANGE 19 15 -4 16 CLARA LUCIANI AMOUR TOUJOURS 20 18 -2 13 DORIA D HORS TEMPO 21 17 -4 17 ADELE OH MY GOD 22 IN 1 SHAWN MENDES WHEN YOU RE GONE 23 21 -2 21 ORELSAN LA QUETE 24 29 5 3 AVA MAX MAYBE YOU RE THE PROBLEM 25 25 = 5 CHARLES MISS U WHEN U RE THERE 26 IN 1 THE AVENER QUANDO QUANDO 27 38 11 2 SLIMANE LA RECETTE 28 33 5 2 YANNS CLI CLIC PAN PAN 29 28 1 6 ML NUIT NOIRE 30 24 -6 21 STROMAE L ENFER 31 26 -5 10 GETCH & EJ EYRE QUAND VIENT LA NUIT 32 32 = 3 DELTA RETOUR A L’ANORMAL 33 22 -11 22 WEEKND SACRIFICE 34 IN 1 BERRE SAY MY NAME 35 36 1 4 IZIA MON CŒUR 36 30 -6 15 LAUREN SPENCER SMITH FINGERS CROSSED 37 47 10 2 MENTISSA ET BAM 38 40 2 6 CALOGERO C ÉTAIT MIEUX APRES 39 31 -8 23 BENSON BOONE GHOST TOWN 40 IN 1 AMIR CE SOIR 41 41 = 4 BLACK M OUTFIT 42 45 3 3 YANNICK NOAH BACK TO AFRICA 43 IN 1 EROS RAMAZZOTTI AMA 44 27 -17 18 GAYLE ABCDEFU 45 35 -10 14 CHARLIE PUTH LIGHT SWITCH 46 42 -4 11 SELAH SUE PILLS 47 44 -3 15 MARC LAVOINE CŒUR D OCCASION 48 49 1 3 ANTOINE DELIE C’EST MA VIE 49 37 -12 9 MUSE COMPLIANCE 50 39 -11 8 BEN DO ME NE VADO