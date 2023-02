Harry Styles s’attire les foudres des internautes après son discours aux Grammys

Après avoir cassé les codes sur le tapis rouge et avoir remporté deux Grammy Awards, Harry Styles s’attire les foudres des internautes à cause de son discours de remerciement et plus précisément, pour la phrase qu’il a prononcé "Cela n’arrive pas souvent aux gens comme moi".

Lorsqu’il a remporté le prix très convoité de l’album de l’année, grâce à son dernier disque Harry’s House, le chanteur avait avant tout salué les autres nommés de cette catégorie. "Je pense que des soirs comme ce soir, il est évidemment si important pour nous de nous rappeler qu’il n’y a pas de 'meilleur' en musique", a-t-il précisé humblement. Mais l’ancien membre des One Direction a conclu son discours avec une phrase qui a déclenché une véritable une polémique : "C’est vraiment, vraiment gentil. Je suis tellement, tellement reconnaissant. Cela n’arrive pas très souvent aux gens comme moi et c’est tellement, tellement agréable". Depuis quelques jours, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les internautes affirment le contrarie que cela arrive bien souvent que des artistes pop multiplatines et n°1 dans les Charts reçoivent un Grammy. Ils précisent qu’Harry Style est naturellement privilégié puisque c’est un homme blanc, hétérosexuel et cisgenre. Ces personnes remettent donc en question la prétendue "marginalité", mise en avant par le chanteur de 29 ans.

Ce qui est le plus problématique pour certains, c’est qu’Harry Styles ait prononcé ces mots devant les autres nommés, qui sont eux des artistes racisés, comme Lizzo, Beyoncé, Bad Bunny, Kendrick Lamar…