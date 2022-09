Harry Styles réagit à l'affaire du crachat alors que sort la bande-annonce de 'My Policeman'

"Salive or not salive", telle est la question ! Enfin, l’une des questions qui agitent Internet autour de la sortie du film "Don’t worry darling" d’Olivia Wilde avec, à l’affiche, Harry Styles (également chéri de la réalisatrice qui ne s’est pas rapproché d’elle sur le tapis rouge, ouh le vilain. Vous suivez toujours ?)

Oui, ce film – présenté lundi à la Mostra de Venise – n’en finit pas de faire battre plus fort les cœurs des internautes qui se demandent donc :

1/ Si Harry Styles a craché sur Chris Pine avec qui il partage l’affiche. Dans une très brève séquence filmée lors de la première, on voit l’acteur et star de la pop se pencher légèrement vers son camarade de plateau avant de s’asseoir à ses côtés. Chris Pine s’interrompt à ce moment dans ses applaudissements, regarde sa cuisse quelques secondes et relève la tête avec un sourire un peu embarrassé. Si crachat il y a, celui-ci est impossible à déceler à l’œil nu. Il n’empêche, certains en sont convaincus. Cette polémique a conduit l’agent de Chris Pine à sortir un communiqué officiel niant qu’il se soit fait cracher dessus et rappelant à quel point Harry Styles et lui s’entendent bien. Et Harry Styles lui-même y a fait allusion sur le ton de la plaisanterie, en plein concert à New-York : "C’est merveilleux, merveilleux, merveilleux d’être de retour à New-York. Je suis juste allé très vite à Venise pour cracher sur Chris Pine" a-t-il dit en riant, sous les cris de ses fans. Cet épisode donne en tout cas lieu à une série de mèmes hilarants.