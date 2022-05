Harry Styles : pourquoi son 3e album va cartonner et fera de lui le nouveau Robbie Williams

Fort déjà de deux énormes tubes comme Sign of the Times et Watermelon Sugar sortis respectivement en 2017 et 2019, Harry Styles impose déjà un troisième hit, extrait de son nouvel album. La chanson, intitulée As it Was, passe déjà en boucle sur de nombreuses radios.

Preuve de l'hystérie qui entoure ce single, avec 8,3 millions de streams, il a battu le record du titre au plus grand nombre d'écoutes en une seule journée sur Spotify aux États-Unis. Sur Apple Music, il devient le morceau de 2022 ayant généré le plus de streams dans les premiers jours de sa sortie. Sur YouTube, le clip, paru le 1er avril, cumule déjà plus de 130 millions de vues. Dans les classements, As it Was est devenu n° 1 dès sa sortie à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a atteint cette place dans les semaines suivantes dans de nombreux autres pays comme la Belgique.

Pas besoin de chercher plus loin, As it Was est déjà LE tube de 2022. Pour Bruno Tummers, avec cette chanson, "on savait que cela allait exploser". Le titre recense en effet toutes les caractéristiques du tube et des sonorités des années 2020 : une mélodie synth-pop entêtante appuyée à la guitare, une tessiture vocale dirigée dans les aigus, un rythme effréné aux mêmes bpm que Blinding Lights de The Weeknd et un jeu de batterie 80's avec l'accentuation des contretemps sur la caisse claire couplée à la charleston qui rappellent Take On Me de A-ha.