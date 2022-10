Harry Styles métamorphosé dans le clip de "Music for a Sushi Restaurant" : ses fans réagissent

Après les titres "As it was" et "Late Night Talking" figurant sur le dernier album d’Harry Styles, "Harry’s House", c’est "Music for a Sushi Restaurant" qui a droit son clip.

Le 20 mai, Harry Styles a publié son troisième album studio, "Harry’s House", sur lequel figurent les titres "As it was" ou encore "Late Night Talking" qui sont tous les deux accompagné de clips. Il y a 3 jours, l’ancien membre des 1D a dévoilé celui de la première chanson de la tracklist de son album, "Music for a Sushi Restaurant".

3 minutes 29 pour un storytelling farfelu. Dans son nouveau clip, Styles s’est transformé en homme-poulpe. Des restaurateurs le capturent et l’emmènent dans leur établissement afin de le servir comme plat du jour. Styles se bat alors pour rester en vie en tentant de gagner la confiance du personnel. Il devient la star du restaurant. Puis, catastrophe : il se casse la voix…