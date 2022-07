Harry Styles, Lizzo et Angèle en haut du classement du Tip Top

Cette semaine, le classement du Tip Top accueille cinq nouveaux titres de la pop anglaise à la chanson française, il y en a pour tous les goûts.

George Ezra et son titre Green Green Grass font une entrée remarquée en 30e position de ce Tip Top. Second extrait de son album Gold Rush Kid, ce titre, du chanteur et musicien britannique aux sonorités pop, est une ode à la nature qui vous invite à danser sans s’arrêter. George Ezra a eu l’idée du titre Green Green Grass lors d’un voyage à Santa Lucia fin 2018 avec des amis, ils sont tombés sur une fête de rue avec trois scènes différentes et un buffet coloré. En se renseignant auprès du public, ils ont appris qu’il s’agissait de l’enterrement de trois personnes, ils célébraient trois vies. George Ezra a été séduit par le concept et de fil en aiguille à écrit ce titre.

En 32e position, c’est Laisse toi aller de Joane qui fait son entrée. Un single rafraîchissant qui rappelle la chanson française des années 80, accompagné d’un clip vintage. Ce titre de Joane vous donne envie de vacances et de liberté.

Bigflo et Oli arrivent dans le Tip Top en 34e place avec Coup de vieux, leur single en duo avec Julien Doré. Une habile variation sur le thème de la nostalgie qui vous emmène à travers les différentes modes passées des années 90 à nos jours et qui débute par le fameux son des "wizz" de l’époque d’msn. Coup de vieux est un mélange parfait entre le rap des frères toulousains et le chant doux et suave de Julien Doré.

En 42e place, on retrouve Marvin Albert, ancien candidat de The Voice Belgique, avec My summer love. Un titre qui vous emmène en vacances et vous invite à flâner sur des sonorités house. Ce titre pop risque de faire des ravages durant l’été. Solaire et mélancolique ce titre a tout ce qu’il faut pour intégrer votre playlist de l’été.

Et en 44e place on retrouve Santini et son titre Bastia Tropical Chic. Mélangez une cavale sous les tropiques, des sonorités pop latino avec des arrangements ciselés, le tout accompagné d’un texte aux références clandestines et vous obtenez le dernier single de Santini. Un titre à découvrir dans le Tip Top et sur Vivacité.