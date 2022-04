Harry Styles : les sonorités de son nouveau single se rapprochent d'une star de la pop

Le chanteur britannique est passé dans une autre dimension en 2022 et As it Was, le single annonciateur de son nouvel album devrait le confirmer. Analyse de Bruno Tummers.

Si Stromae a marqué les esprits au Coachella, la vraie star de cette édition 2022 du célèbre festival américain était sans nul doute Harry Styles.

Cet artiste britannique de 28 ans n'est pas inconnu des jeunes générations. Il a fait partie du boys band des One Direction. Ce groupe créé en 2010 a fait chavirer le cœur des ados de cette décennie-là avec des tubes comme Story of My Life.

Le groupe est en pause depuis 2015 pour permettre à chacun de se lancer dans une carrière solo. "C'est toujours très compliqué quand on a fait partie d'un groupe et qu'on veut développer une carrière solo. Souvent il y en a un seul qui gagne le challenge" estime Bruno Tummers. Si Zayn Malik jouit d'une belle popularité, que dire d'Harry Styles : sa carrière explose.