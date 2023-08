Harry Styles fait un généreux don à des œuvres caritatives grâce à sa tournée

La tournée "Love on Tour" d’Harry Styles a répandu beaucoup d’amour aux fans du chanteur, mais elle a aussi récolté énormément d’argent. Une partie de cette somme, soit 6,5 millions de dollars, a été reversée à des oeuvres de bienfaisance.

Le 23 juillet marquait la fin de la deuxième tournée solo d’Harry Styles. Le chanteur aux sublimes ensembles à paillettes a fait ses adieux avec un discours très émouvant à Reggio Emilia, en Italie. "Je tiens à vous remercier pour tout… pour l’atmosphère et cette famille que vous avez créée" a-t-il déclaré pendant son discours. Il a poursuivi : "Je veux que vous continuiez à répandre de l’amour dans le monde. Il en a besoin en ce moment. Je vous aime tous tellement, et vous allez me manquer […] Non seulement vous avez changé ma vie à maintes reprises, mais vous m’avez aussi rendu très heureux. Je suis tellement ravi et heureux d’être ici ce soir."

Depuis le début de sa tournée "Love on Tour" en septembre 2021, il a collecté 6,5 millions de dollars au cours de ses 173 spectacles pour les reverser à différentes associations caritatives locales dans le monde entier. Les organismes qui ont bénéficié de ce généreux don sont des aides humanitaires, des associations qui défendent les droits des femmes ou lutte contre le racisme et l'homophobie.

Au total, cette tournée a rapporté plus de 590 millions de dollars, devenant la quatrième tournée la plus rentable de tous les temps, selon le Billboard Boxscore.