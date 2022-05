Harry Styles était pressenti pour jouer le rôle d’Elvis dans le prochain biopic

On sait que l’ex-chanteur de One Direction avait été auditionné pour incarner le King dans le prochain biopic de Baz Luhrmann.

Il était en lice avec l’acteur Austin Butler qui a finalement été retenu pour le rôle.

Et c’est aujourd’hui au micro d’Howard Stern qu’il a évoqué son admiration pour Elvis : "C’était probablement la première personne que j’ai connue en dehors de ma famille quand j’étais enfant. Et pour cette raison, il y avait quelque chose de sacré autour de lui, et je me suis dit que j’allais tenter d’avoir le rôle."

"J’étais vraiment intrigué… Je me disais aussi que si le réalisateur se disait que je n’étais pas la bonne personne pour ce rôle, alors c’est que c’était mieux pour tout le monde. S’ils avaient pensé que le film aurait été meilleur avec un autre, alors je n’aurais jamais voulu le faire, car je ne voudrais pas être "celui qui n’était pas si bon que ça"".

Il a aussi confié qu’il a dû recréer une célèbre performance d’Elvis à Las Vegas et quelques autres scènes pour l’audition. Il a admis qu’il ne ressemblait pas beaucoup à Presley, et ne s’est pas senti insulté quand il a appris qu’Austin Butler avait eu le rôle.