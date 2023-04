Harry Styles annonce si une reformation de One Direction est possible

Harry Styles était l'invité du dernier The Last Last Show With James Corden. Avant la diffusion de l'épisode, plusieurs rumeurs annonçaient que les cinq membres des One Direction seraient présents.

En voyant la rumeur prendre de l'ampleur, le Twitter officiel de l'émission y a répondu pour nier les faits : "Personne ne les aime plus que nous... mais cette histoire n'est pas vraie". Triste désillusion pour les quelques Directioners qui y croyaient. En mars 2015, Zayn Malik quittait les One Direction. Peu après, les membres du groupe britannique annonçaient avoir besoin d'une pause d'un an, ou peut-être plus. Depuis, huit ans sont passés et ils se sont tous lancés dans une carrière solo. Malgré tout, Harry Styles ne serait pas opposé à l'hypothèse de reformer le groupe, explique le magazine Rolling Stone.

Lors du jeu "Spill your Guts or Eat your Guts", Harry Styles a pioché cette question : "Oui ou non : y aura-t-il une réunion des One Direction ? Cela arrivera-t-il un jour ?". Le chanteur britannique n'a pas fait de grande révélation mais s'est montré sincère. "Je crains de ne pas pouvoir répondre oui ou non", a-t-il déclaré, avant d'ajouter : "Je pense que je ne dirais jamais non à ça. S'il y a un moment où on a envie de le faire, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas".

Ce n'est pas la première fois qu'Harry Styles évoque le sujet. Si un jour les "1D" devaient se réunir, ce serait sans Zayn Malik. En 2017, il révélait au magazine Billboard qu'il n'avait plus aucun contact avec les autres membres du groupe. "Nos relations ont définitivement changé par rapport à quand nous étions dans le groupe, mais je pense que c'est la vie", avait-il déclaré.