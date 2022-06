Harry Styles demeure à la 1er place du Tip Top pour la troisième semaine avec "As it Was"

Harry Styles a sorti un nouvel album en mai 2022, Harry’s House. Le chanteur britannique explose les records de streaming et est déjà n° 1 de nombreux classements avec le premier extrait de ce disque, intitulé As it Was. Ce single révèle des sonorités qui "se rapprochent assez de The Weeknd" expliquait Bruno Tummers, chroniqueur musical de VivaCité. Il recense même toutes les caractéristiques pour devenir le tube de cet été. Et conserver la place de n° 1 du Tip Top ?

Après ses singles Bruxelles je t’aime et Démons en duo avec Damso, Angèle propose un des morceaux les plus entraînants de son deuxième album avec Libre. La chanteuse belge de 26 ans a tourné le clip de cette chanson dans les rues de New York. On la découvre en cosmonaute ou avec les cheveux bleus, des situations analogiques aux paroles de ce titre qui soulignent l’indifférence et la confiance en soi de l’artiste face au regard des autres. Libre réalise une entrée remarquée sur le podium en faisant une progression de 6 places, arrivant ainsi directement à la 2e position.

Camila Cabello a son cœur qui bat la chamade sur Bam Bam, en duo avec Ed Sheeran. La chanteuse cubano-américaine de 25 ans puise comme à son habitude dans ses racines pour offrir un morceau aux rythmes latinos. Elle y chante sa récente rupture avec Shawn Mendès dont elle s’est courageusement relevée. Elle recule d’une place sur le podium du Tip Top.