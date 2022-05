Harry Styles dans "Don’t Worry Darling" d’Olivia Wilde : trailer captivant

Dans les années 50, l’histoire d’un couple, Alice et Jack, incarnés par Florence Pugh (Midsommar, Les Filles du Docteur March) et Harry Styles – le chéri de la réalisatrice – vivent dans une communauté isolée dans le désert californien. Alice, femme au foyer malheureuse, va être troublée par des évènements étranges qui se passent autour d’elle alors que son mari semble lui cacher un sombre secret. L’affiche sera complétée par Olivia Wilde elle-même, Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman), Nick Kroll (série Big Mouth) et Gemma Chan (Marvel Les Eternels). Christopher Nolan avait déjà confié un rôle à Harry Styles dans Dunkerque en 2017 mais cette fois il a décroché son tout premier rôle principal.