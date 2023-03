Harry Styles : ce mec sympa qui se déguise en chiot pour le clip d’une chanteuse

Jenny Lewis, chanteuse américaine qui a fait les premières parties du Love on Tour d’Harry Styles (et qui tournera en août dans le Summer Odyssey Tour de Beck et Phoenix en Amérique du Nord), vient de sortir le nouveau clip de son single "Puppy And A Truck". La vidéo montre des moments de ses voyages aux USA dans le tourbus et des images de ses concerts d’ouverture lors de la tournée d'Harry en 2021. Et tout au long du clip, une personne la suit, déguisée en chiot. Ce n’est qu’à la toute fin de la chanson qu’on voit cette personne quitter la scène, rentrer backstage et enlever la tête du déguisement, et là, bim, surprise, c’est Harry Styles, qui a donc fait le caméo lors d’un concert de Jenny Lewis juste avant le sien. Just let me adore you Harry!

Harry Styles qui a aussi rendu dingue les fans des One Direction en postant dans sa story un selfie avec un t-shirt des One Dir. Le chanteur était en train de faire du sport, a dégainé son tel, s’est pris en photo et l’a ensuite supprimée. Il a révélé plus tard lors d’un concert en Nouvelle-Zélande qu’il l’avait postée accidentellement. Mais des internautes ont évidemment eu le temps de la capturer.